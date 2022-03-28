Власти Элисты готовят заявку для участия в Федеральном конкурсе на получение гранта для развития городской среды «ТурКод»

Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель столичной администрации Шафран Тепшинов. В здании муниципалитета состоялась рабочая встреча с представителями бюро стратегического развития.

«Победа в данном конкурсе позволит привлечь федеральные средства для организации комфортной туристической инфраструктуры. Надеюсь, что старания нашей команды приведут город к победе в конкурсе!», заключил Тепшинов.

«Победа в данном конкурсе позволит привлечь федеральные средства для организации комфортной туристической инфраструктуры. Надеюсь, что опыт и знания Александра и Арины вкупе со стараниями нашей команды приведут город к победе в конкурсе!»