Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал о создании нового гостиничного направления в республике

Глава региона поделился, что Калмыкия вошла в 19 регионов России – победителей конкурса субсидий Ростуризма и получит 70 миллионов рублей на строительство модульных гостиниц, которые сегодня очень востребованы. Он выразил благодарность руководителю ведомства Зарине Догузовой и председателю комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаеву за поддержку.

Благодаря финансированию уже к концу года на территории республики построят пять новых объектов с общим количеством номеров не менее 120. «Рад отметить, что дополнительно появятся около 30 новых рабочих мест. Это отличная возможность для земляков проявить себя и внести вклад в туристическую отрасль региона, которая развивается стремительными темпами и привлекает новых инвесторов, в том числе из наших местных предпринимателей», – поделился Бату Хасиков.

Он также добавил, что Калмыкия всегда отличалась особым гостеприимством, и Фестиваль тюльпанов в это подтверждает: «Поток туристов в республику растёт, и я рад, что отдых у нас станет еще комфортнее и доступнее».