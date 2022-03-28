Последний день перед Пасхой - Великая суббота

Есть у этого дня и другие названия: Страстная суббота, Тихая суббота, Красильная суббота. Согласно библейскому сюжету, распятие Христа произошло в пятницу. В субботу его тело пролежало в гробнице. Скорбь близких людей у гроба Спасителя была тяжёлой, однако всё вокруг замерло в ожидании чудесного воскресения Христова.

Традиционно в этот день люди готовятся к светлому празднику Пасхи: освящают в храмах яйца и куличи, много молятся. Принято подавать милостыню нуждающимся, никому не отказывать в помощи.

Рецепт «монастырских» куличей простой: в теплый картофельный отвар, добавить живые дрожжи, муку и немного сахара. Все должно постоять минут 10-15 и начать сбраживаться, затем - еще муки. По консистенции масса - должна получиться, как на оладьи.

Тесто надо разлить по формам, предварительно смазав их растительным маслом, и поставить на расстойку на полчаса. А пока куличи поднимаются, можно покрасить яйца. В трапезной Казанского кафедрального собора делают это как в старину – луковой шелухой.

Каждый цвет имеет свое значение. Синий – символ неба и веры, коричневый благополучия и плодородия, желтый – любви и доброты, красный - кровь Христа. Свой «колор» есть и у Пасхи.

Готовятся к Пасхе не только в трапезной. Должны выпекать в своих домах куличи и верующие, но не все сейчас готовы стоять у плиты.

Самый ответственный момент – куличи отправляются в печь на сорок минут, температура от 150 до 180 градусов. После - еще на горячие маковки наносится глазурь. Она состоит из двух компонентов – сахарной пудры и яичного белка. Как остынут, их можно освящать, чтобы уже на Пасху куличи могли отведать верующие. Ведь это не десерт, а символ победы Иисуса Христа над смертью.