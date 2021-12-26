Властелин зимнего неба

В холодное время года — это почетное звание самой крупной хищной птицы заповедника «Черные земли» достается орланам-белохвостам. В степи Калмыкии эти птицы «прикочевывают» с наступлением зимних холодов. Именно тогда реки и озера сковывает льдом. В это время года орланы переключаются на любое доступное питание – павший скот, погибшие дикие животные и остатки волчьих трапез. Зимние места концентрации сайгаков в заповеднике «Черные земли» являются идеальным вариантом для них. Так как здесь всегда хватает погибших в результате естественной смертности антилоп или жертв охот волчьих стай.