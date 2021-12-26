Калмыцкие борцы стали победителями и призерами турнира в Грозном

Там проходили соревнования среди классиков. Турнир был приурочен ко Дню восстановления государственности Чеченского народа и собрал представителей двух Федеральных округов - Южного и Северо-Кавказского. Калмыкию представляли воспитанники известного тренера Анатолия Лиджиева. В результате поединков, в категории до 44 килограммов первое место завоевал Санал Бадмаев. Еще один представитель степной республики Сергей Очиров стал обладателем бронзовой медали в категории до 85 килограммов.