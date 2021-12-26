В России вступил в силу закон о «об агрессивном вождении»

Согласно ему, водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий документ подписал в конце декабря Президент Владимир Путин.

Поправки касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет о превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.

Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.