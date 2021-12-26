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10 января, 18:35
Новости

В России вступил в силу закон о «об агрессивном вождении»

В России вступил в силу закон о «об агрессивном вождении»

Согласно ему, водителям, превышающим скорость и выезжающим на встречную полосу, грозит уголовное наказание. Соответствующий документ подписал в конце декабря Президент Владимир Путин.

 Поправки касаются водителей, лишенных прав и неоднократно подвергавшихся административному наказанию. Речь идет о превышении скорости от 60 и более километров в час, выезде на встречную полосу или трамвайные пути.

 Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

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