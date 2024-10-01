Владимир Василец из Калмыкии признан лучшим добровольным огнеборцем Южного федерального округа.

Победитель окружного конкурса из поселка Розенталь Городовиковского района. Василец вступил в ряды пожарных-добровольцев в 2021 году и активно участвует в ликвидации возгораний.

Он ведет активную работу в соцсетях и публикует статьи о пожарной безопасности в местных газетах. За свою деятельность был награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

В 2022 году он завоевал первое место в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный Калмыкии», а в 2024 году удостоился звания лучшего добровольца ЮФО.

Фото: МЧС Республики Калмыкия