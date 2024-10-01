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2 октября, 16:28
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Владимир Василец из Калмыкии признан лучшим добровольным огнеборцем Южного федерального округа.

Владимир Василец из Калмыкии признан лучшим добровольным огнеборцем Южного федерального округа.

Победитель окружного конкурса из поселка Розенталь Городовиковского района. Василец вступил в ряды пожарных-добровольцев в 2021 году и активно участвует в ликвидации возгораний.

Он ведет активную работу в соцсетях и публикует статьи о пожарной безопасности в местных газетах. За свою деятельность был награжден медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

В 2022 году он завоевал первое место в смотре-конкурсе «Лучший добровольный пожарный Калмыкии», а в 2024 году удостоился звания лучшего добровольца ЮФО.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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