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3 октября, 06:37
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В Элисте состоялось заседание по капремонту здания Чесс Холла.

В Элисте состоялось заседание по капремонту здания Чесс Холла.

Этот объект станет пространством для молодежи. В рамках совещания принято решение о разработке технического задания по ремонту объекта. Также участники совещания обсудили график проведения аукционов, вопросы, связанные с приобретением туристского снаряжения. Это позволит молодежи получить необходимые ресурсы для активного участия в различных мероприятиях и проектах.

Работы ведутся в рамках федеральной комплексной программы «Регион для молодых».

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