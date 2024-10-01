Активисты ОНФ обратились в прокуратуру в интересах жителей 4 микрорайона калмыцкой столицы

Они протестуют против строительства нового многоквартирного дома по адресу 4 микрорайон, 38"А", сообщили фронтовики.

На общем собрании жильцы поделились недовольством и выразили свою позицию против этой постройки. По их словам, новый дом ляжет огромным грузом на старые коммуникации, которые и так находятся в плачевном состоянии. Водопровод, канализация и сети электропередач итак сильно изношены. Строительство МКД значительно ухудшит качество жизни людей и усугубит уже имеющиеся проблемы с коммуникациями и инфраструктурой.

Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 08:14:030503:56.

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