Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России нового состава

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Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового состава по президентской квоте. Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке главы государства оказались руководитель Общественной Палаты Лидия Михеева, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия, президент «Всероссийской федерации художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, летчик, возвращенный из тюрьмы в США, Константин Ярошенко, гроссмейстер Сергей Карякин, директор «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» Александр Школьник, представители традиционных религиозных конфессий.

В список Президента вновь вошел заместитель Генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. В действующем составе ОП он возглавляет Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

"Я с благодарностью и чувством ответственности воспринял предложение Президента России войти в VIII состав Общественной палаты РФ. Прежде всего, это высокая оценка работы Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, и, я уверен, мы оправдаем оказанное доверие и поддержку наших коллег", — заявил Рифат Сабитов.

При этом он подчеркнул важность активного взаимодействие медиа и общественных структур как механизмов контроля, выявления и решения острых социальных проблем.

Общественная палата Российской Федерации действует с 2005 года, после вхождения в состав России новых регионов в ней 172 члена. ОП формируется из 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которых утверждает Президент, а также 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Источник: stavropolye.tv