Сегодня православные отмечают один из главных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы

Утро этого дня начинается в храмах с праздничной литургии, а предшествовало ей всенощное бдение. Благая весть…История этого события берет начало с того, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что вскоре она родит на свет будущего Спасителя человечества - Иисуса Христа. В этом году торжество приходится на период Великого поста, однако, в честь праздника возможны послабления.