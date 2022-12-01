7 апреля, 10:13
 13 °C
88,13
80,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 апреля, 07:11
Новости

Сегодня православные отмечают один из главных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы

Сегодня православные отмечают один из главных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы

Утро этого дня начинается в храмах с праздничной литургии, а предшествовало ей всенощное бдение. Благая весть…История этого события берет начало с того, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что вскоре она родит на свет будущего Спасителя человечества - Иисуса Христа. В этом году торжество приходится на период Великого поста, однако, в честь праздника возможны послабления.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия