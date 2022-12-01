В Элисте стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Сотни спортсменок из разных уголков страны борются за призы олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Алины Макаренко. Сборную степного края представляют воспитанницы республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и федерации художественной гимнастики региона.



В мероприятии принял также участие Глава Калмыкии Бату Хасикова. Он отметил, что праздника могло и не быть, если бы много лет назад заслуженный тренер России Людмила Гальченко не приехала в Калмыкию.



Фото: Минспорта Республики Калмыкия