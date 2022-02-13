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17 марта, 14:44
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Владимир Путин провёл совещание по развитию регионов и дал ряд поручений

Владимир Путин провёл совещание по развитию регионов и дал ряд поручений

 Так, он подписан указ о дополнительных полномочиях губернаторов, чтобы они могли принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан.  Руководитель страны поручил им создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить их работу.

Россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет оказана адресная поддержка.

Губернаторам поручено помочь бизнесу, при необходимости предоставить деньги, имущество и льготы. Кроме того, все выплаты регионов по бюджетным кредитам будут отсрочены, дополнительно проиндексируются дотации на выравнивание бюджетов.

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