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17 марта, 15:02
НовостиCOVID-19Общество

Эпидемическая обстановка в регионе пока не позволяет отменить все ковид-ограничения

Эпидемическая обстановка в регионе пока не позволяет отменить все ковид-ограничения

 

Об этом рассказал сегодня в интервью нашей программе главный санитарный врач Джангр Санджиев. Решение принято на основании Указа Главы республики и оперативного штаба по борьбе и противодействию коронавирусной инфекции. Но ряд санитарных мер, все же, остался в прошлом.

Теперь сняты ограничения по численности посетителей в театрах и концертных залах, переводу работников на дистанционный режим работы, рекомендациям для граждан по самоизоляции.

Вакцинированные граждане старше 60 лет с действующим QR-кодом теперь могут свободно посещать любые мероприятия, чем продиктовано решение о сохранении масочного режима и социальной дистанции. Вот, что еще сообщил Джангар Санджиев.

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