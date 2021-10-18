Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране

Так Глава государства прокомментировал доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу ситуации с распространением COVID-19 на совещании по развитию генетических технологий. По ее словам, ведомство сейчас готовится к выходу постановления Главного санитарного врача страны о том, что все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут обследоваться на COVID -19.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставление результатов тестов. Медики еще раз напоминают, что главным способом уберечь себя и своих близких от коронавируса остается вакцинация.