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18 ноября, 14:39
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Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране

Владимир Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране

Так Глава государства прокомментировал доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу ситуации с распространением COVID-19 на совещании по развитию генетических технологий. По ее словам, ведомство сейчас готовится к выходу постановления Главного санитарного врача страны о том, что все пациенты с симптомами ОРВИ должны будут обследоваться на COVID -19.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставление результатов тестов. Медики еще раз напоминают, что главным способом уберечь себя и своих близких от коронавируса остается вакцинация.

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