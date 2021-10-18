ЧП на дорогах Калмыкии. Сегодня сотрудники МЧС совместно с полицией и медиками провели масштабные учения

Основная цель – ликвидация пробок на трассах из-за снежных заносов. Напомним, ровно год назад на территории Калмыкии произошла подобная ситуация. Стоит отметить, что аналогичные тренировки прошли во всех регионах ЮФО. За ходом учений наблюдала наш корреспондент Элла Хаптаханова.

В 10 часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о заторе в районе Вознесеновки. В снежном плену оказались 30 машин. В беду попали почти полторы сотни человек, в том числе 10 детей. А в результате обильного снегопада и гололёда на трассе рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом. 15 человек пострадали. 1 погиб. Таковы вводные данные учений.

Беспилотник провел разведку зоны условной чрезвычайной ситуации, где оперативно появились подразделения МВД, оцепившие данный участок дороги. Спасатели и медики приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Дорожники освобождали проезжую часть от снежного заноса. Медики эвакуировали тяжёлых пострадавших. В развёрнутых мобильных пунктах обогрева психологи работали с теми, кто нуждался в экстренной помощи. Они отрабатывали разные реакции. Плач, ступор, истерику, агрессию… Но опытные психологи говорят, что чаще встречается другая ситуация.

В этот день по всей Калмыкии прошли подобные учения. Были развёрнуты 192 пункта временного размещения, 62 стационарных пункта обогрева. Всего для выполнения практических мероприятий были привлечены 269 человек и 68 единиц техники, в том числе от МЧС России 207 человек и 39 машин.