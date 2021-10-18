Когда в этом году отмечается калмыцкий национальный праздник – Зул?

На этот вопрос ответил администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг. Сейчас много разногласий по поводу даты праздника, добавляет священнослужитель. Но он будет отмечаться согласно калмыцкой астрологической традиции. Кстати, вместе с нами Зул празднует весь Центральный Тибет.

Подробное интервью с администратором Центрального Хурула Йонтен-гелюнгом смотрите в эту субботу 20 ноября в 8:20 на телеканале «Россия».