Владимир Путин одобрил меры поддержки бизнеса, предложенные Правительством

На встрече с федеральным кабинетом министров Президент отметил, что, в связи с объявлением нерабочих дней бизнес, прежде всего, малый и средний - понесет определенные издержки. А потому, предпринимателям необходимо оказать помощь.

О том, что планируется сделать, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов: Малый бизнес из пострадавших отраслей сможет получить единовременную выплату в размере 1 МРОТ на 1 работника. Подать заявку на грант можно будет дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.

Претендовать на гранты смогут компании из сфер спорта, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, культуры и развлечений и других. Мера поддержки охватит 2 миллиона человек, на нее планируется выделить 27 миллиардов рублей. Предприятия из пострадавших отраслей смогут получить льготные кредиты при условии сохранения занятости.