20 октября, 20:28
Подготовка транспортных артерий к зиме
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Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Санал Валетов совместно со специалистами ведомства провел плановую выездную проверку готовности подрядной организации Ики-Бурульского района к осенне-зимнему периоду.
Дана оценка состоянию дорожной и снегоуборочной техники, проверены наличие и объёмы противогололедных материалов.
Также, в рамках мониторинг,а проинспектирована трасса «Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур» на предмет выбоин. Также в мониторинг попал ход работ по укладке асфальтогранулята.
По итогам - подрядной организации выдано служебное задание по корректировке работ и устранению недостатков.