Подготовка транспортных артерий к зиме

Заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Санал Валетов совместно со специалистами ведомства провел плановую выездную проверку готовности подрядной организации Ики-Бурульского района к осенне-зимнему периоду.

Дана оценка состоянию дорожной и снегоуборочной техники, проверены наличие и объёмы противогололедных материалов.

Также, в рамках мониторинг,а проинспектирована трасса «Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур» на предмет выбоин. Также в мониторинг попал ход работ по укладке асфальтогранулята.

По итогам - подрядной организации выдано служебное задание по корректировке работ и устранению недостатков.