С 30 октября по 7 ноября в России будут введены не рабочие дни

Это одобрено Президентом. Важно сбить пик новой волны коронавируса, отметил Владимир Путин во время совещания с членами Правительства. При необходимости, регионы со сложной эпидемиологической обстановкой могут ввести нерабочие дни с 23 октября, а также продлить после 7 ноября.

Кристина Мегмерова владелица столичного салона красоты еще в июне прошла вакцинацию от коронавируса. Ее примеру последовали коллеги. «Так что, будем работать всем коллективом в безопасности» - говорит девушка. Сотрудники управления Росгвардии также входят в категорию тех, кто должен пройти вакцинацию. На сегодня привиты все, включая членов семей.

Ситуация с распространением COVID-19 и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению, отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании под председательством Президента. Более месяца наблюдается устойчивый суточный прирост заражений. Владимир Путин призвал россиян активнее прививаться и подчеркнул, что низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям. Он еще раз напомнил, что сейчас главная задача – защитить жизнь и здоровье граждан. Принятые меры призваны в этом помочь.

Глава Калмыкии Бату Хасиков тоже обратился к жителям степной республики и призвал пройти вакцинацию.

В постановлении Главного санитарного врача говорится об обеспечении вакцинацией не менее 80 процентов работников, занятых в той или иной сфере, с учетом переболевших за последние полгода.

Все это позволит сохранить здоровье наших земляков. А также минимизировать возможное негативное воздействие коронавируса на экономику Калмыкии, отметил Бату Хасиков и подчеркнул: республика готова обеспечить полную вакцинацию.