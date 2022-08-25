Владимир Путин наградил Руководителя Роспотребнадзора Калмыкии

Президент вручил государственные награды сотрудникам Роспотребнадзора в преддверии 100-летия образования санитарно-эпидемиологической службы России. Среди отмеченных - представитель от Калмыкии, Джангр Санджиев, который внес огромный вклад в борьбу с COVID-19 в регионе.



"Его профессионализм и преданность своему делу не вызывают сомнений" - отметил Глава Калмыкии, Бату Хасиков и поздравил руководителя Роспотребнадзора республики с заслуженной наградой и высокой оценкой работы руководством страны.



Видео из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.