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14 сентября, 18:34
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Владимир Путин наградил Руководителя Роспотребнадзора Калмыкии

Владимир Путин наградил Руководителя Роспотребнадзора Калмыкии

Президент вручил государственные награды сотрудникам Роспотребнадзора в преддверии 100-летия образования санитарно-эпидемиологической службы России. Среди отмеченных - представитель от Калмыкии, Джангр Санджиев, который внес огромный вклад в борьбу с COVID-19 в регионе.

"Его профессионализм и преданность своему делу не вызывают сомнений" - отметил Глава Калмыкии, Бату Хасиков и поздравил руководителя Роспотребнадзора республики с заслуженной наградой и высокой оценкой работы руководством страны.

Видео из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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