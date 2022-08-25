В поселке Цаган-Нур одиноко проживающим гражданам установили автономные пожарные извещатели

Занимались этим сотрудники пожарного надзора совместно с социальными работниками БУ РК "Октябрьский КЦСОН".



Как сообщают в администрации Октябрьского РМО, наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна и не могут своевременно среагировать на происходящее. Особое внимание в этом вопросе уделяется семьям, относящимся к группе "риска", и одиноко проживающим гражданам преклонного возраста.



Чтобы обезопасить местных жителей, попадающих под названные категории, ОНД и ПР по Октябрьскому и Малодербетовскому районам на постоянной основе проводят совместные рейды с заинтересованными ведомствами по месту проживания таких семей и граждан.



Фото из аккаунта Администрации Октябрьского района.