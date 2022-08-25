14 сентября, 17:10
 17 °C
59,84
59,78
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 сентября, 18:58
НовостиЗдравоохранение

В поселке Цаган-Нур одиноко проживающим гражданам установили автономные пожарные извещатели

В поселке Цаган-Нур одиноко проживающим гражданам установили автономные пожарные извещатели

Занимались этим сотрудники пожарного надзора совместно с социальными работниками БУ РК "Октябрьский КЦСОН".

Как сообщают в администрации Октябрьского РМО, наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии сна и не могут своевременно среагировать на происходящее. Особое внимание в этом вопросе уделяется семьям, относящимся к группе "риска", и одиноко проживающим гражданам преклонного возраста.

Чтобы обезопасить местных жителей, попадающих под названные категории, ОНД и ПР по Октябрьскому и Малодербетовскому районам на постоянной основе проводят совместные рейды с заинтересованными ведомствами по месту проживания таких семей и граждан.

Фото из аккаунта Администрации Октябрьского района.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия