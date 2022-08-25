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14 сентября, 17:23
НовостиОбразование

КалмГУ готовится к проведению международных мероприятий

КалмГУ готовится к проведению международных мероприятий

В Элисте, с 5 по 7 октября, пройдут 24-ая генеральная ассамблея ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, а также к Международная конференция "Ономастика Поволжья".

Вопросы их организации обсудили в ходе онлайн-совещания с участием исполнительного секретаря ассоциации университетов прикаспийских государств, Председателя Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" Евгении Юкиной.

Напомним, калмыцкий университет - соорганизатор и член этой ассоциации с момента её основания. Она была создана в 96 году в целях объединения усилий ведущих ученых и специалистов по решению проблем Каспийского моря и прибрежных территорий. И сегодня успешно реализует свою миссию в качестве уникальной диалоговой площадки для взаимодействия региональных академических и научных сообществ.

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