КалмГУ готовится к проведению международных мероприятий

В Элисте, с 5 по 7 октября, пройдут 24-ая генеральная ассамблея ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, а также к Международная конференция "Ономастика Поволжья".



Вопросы их организации обсудили в ходе онлайн-совещания с участием исполнительного секретаря ассоциации университетов прикаспийских государств, Председателя Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" Евгении Юкиной.



Напомним, калмыцкий университет - соорганизатор и член этой ассоциации с момента её основания. Она была создана в 96 году в целях объединения усилий ведущих ученых и специалистов по решению проблем Каспийского моря и прибрежных территорий. И сегодня успешно реализует свою миссию в качестве уникальной диалоговой площадки для взаимодействия региональных академических и научных сообществ.