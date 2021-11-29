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23 декабря, 13:56
НовостиЭкономика

Владимир Путин: "Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении"

Владимир Путин: "Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении"

По словам президента, если ранее она держалась на отметке в -2%, то в этом году в стране предвещается рост.

Что касается уровня инфляции, то ожидается рост на 8%. "Это гораздо больше, чем прогнозировали" - отметил руководитель. И тем не менее рост реальных доходов за вычетом инфляционных расходов составит 4,1%. За этот год, как прогнозируют эксперты, рост реальных доходов составил 3,5%.

Уровень же безработицы в России стал ниже допандемийного. Он составлял 4,6­­-4,7%, сейчас значение - 4,3-4,4%.

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