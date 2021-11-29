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23 декабря, 14:22
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Архивная служба Калмыкии празднует 100-летие со дня основания

Источник: kalmykia-online.ru

Сегодня архивистов Калмыкии торжественно поздравили со столетием Архивной службы. В настоящее время в её фондах хранятся 600 тысяч дел. Это современная динамично развивающаяся отрасль.

 Всего в Калмыкии сохранением исторических документов занимаются 66 человек. Сегодня многие из них получили федеральные, ведомственные и республиканские награды и грамоты. А поздравивший архивистов от лица республиканского правительства Очир Шургучеев сообщил о решении построить новое здание  для Национального архива и об увеличении заработной платы на 25%.

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