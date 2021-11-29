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23 декабря, 13:34
НовостиCOVID-19Государство

Пресс-конференция Владимира Путина: уровень вакцинации в России не достаточно высок

Пресс-конференция Владимира Путина: уровень вакцинации в России не достаточно высок

Это всего 59,4%. В данное число входят переболевшие, вакцинированные первой прививкой и второй. По прогнозам президента, коллективного иммунитета, то есть 80% населения, имеющего антитела к COVID-19, удастся достичь во втором квартале следующего года.

Также глава государства высоко оценил работу губернаторов субъектов по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Владимира Путина, руководители не боялись брать ответственность за ситуацию и с уверенностью принимали сложные решения.

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