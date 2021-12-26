Прощание с Андреем Джимбиевым пройдет завтра, 29 января

Последнего оставшегося солдата легендарной 28-й Армии не стало накануне.

В годы войны он освобождал Элисту. Талантливый писатель, журналист, переводчик, Народный поэт Калмыкии внес большой вклад в развитие региона. Андрей Манганыкович посвятил творческой деятельности всю свою жизнь, он автор более 40 книг. Джимбиев писал, даже сидя в окопах. А первые стихи написал еще мальчишкой. Его произведения, наполненные мудростью, любовью к своему народу, к калмыцкой степи по сей день пользуются интересом у читателей и неизменным уважением коллег. Он был и останется для многих примером для подражания.

Чем дальше уходит от нас День 9 мая 45-го года, тем меньше остается тех, кого мы называем Солдатами Победы, потому что годы берут своё. Ушел из жизни Народный поэт Калмыкии, ветеран 28-й армии Андрей Манганыкович Джимбиев.

Каждый год он приезжал в День Победы в Хулхуту. Это места, где он воевал, это как свидание с молодостью, в которой военное лихолетье стало школой мужества для всех.

Когда он приезжал сюда, он обязательно приходил в школьный музей, встречался с юными хулхутинцами. И здесь звучали строки из его стихов «Хулхута, Хулхута, Хулхута, как мне памятны эти места». Андрея Манганыковича всегда радовало то, что молодые несут память о тех событиях, ведь это были не только внуки, но и пра- и праправнуки тех, кто сражался на фронте за Великую Победу.

Его путь - жизнь всего его поколения. Родился он 5 декабря 1924 года, в посёлке Ниицян Лаганского района. После окончания средней школы работал учителем начальных классов. В июне 1942 года добровольно ушел на фронт. Принимал участие в Великой Отечественной войне, в составе 248-й дивизии. Воин, писатель, журналист Андрей Джимбиев встречался с молодежью, до последних дней работал над своими произведениями, потому что по-другому он не мог.

Андрею Манганыковичу было 97. Его уход пришелся на День воинской славы.