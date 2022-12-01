Визит делегации Калмыкии в республику Беларусь продолжается. Сегодня в Минске в ходе заседания рабочей группы стороны подпишут соглашения по реализации инициатив в культурной сфере

"Калмыкия и Беларусь вышли на новый этап сотрудничества" - сообщил в своём телеграм-канале Глава региона Бату Хасиков по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. В составе делегации степной республики - члены регионального кабмина: вице-премьер Наран Кюкеев, министр культуры и туризма Саглара Тюрбеева, врио министра сельского хозяйства Тимур Гаваев.

Представители двух республик уже обсудили вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, строительства, спорта, туризма и торговли. Как отметил Бату Хасиков, у Беларуси и Калмыкии уже есть прочный фундамент развития двусторонних отношений и этот потенциал будет наращиваться. "Александр Лукашенко выразил уверенность, что настоящий экономический прорыв партнёрства - у нас впереди" - подчеркнул руководитель степного региона.

"Будем работать над укреплением производственной кооперации, переходить от разовых сделок к долгосрочным контрактам. Одним из первых таких проектов может стать белорусский торговый дом в Калмыкии. Коллеги также заинтересовались созданием совместных проектов в сфере овцеводства" - добавил Хасиков. Кроме того, автопарк АПК Калмыкии на более 70 процентов состоит из техники производства Беларуси.



Во время встречи с руководителями Минского тракторного и автомобильного заводов члены делегации степного региона обсудили возможное сотрудничество по поэтапному обновлению парка пассажирской техники. Это связано с переходом ее на более экономичный вид топлива – метан.

Особое внимание глава Калмыкии уделил вопросам дорожного строительства. По его словам в регионе за 4 года проложено более 330 км дорог. И в планах не снижать темпы. В ходе встречи члены делегации изучили образцы техники, необходимой для строительства качественного дорожного покрытия.