Заслуженный артист Калмыкии Владимир Бамбарыков дебютировал на сцене Национального художественного Большого театра Монголии

В Улан-Баторе состоялся музыкальный спектакль "Легенда о Солнце". Напомню, в эти дни там проходят юбилейные мероприятия к 35-летию этого балета. Артиста из степного региона пригласили принять участие в данном хореографическом проекте. А ещё артистов из Бурятии, Тувы и Внутренней Монголии.



По словам Владимира, выступление прошло "на отлично". "Три недели подготовки, знакомство с новой программой, общение с талантливыми творческими людьми – это богатый опыт, который нужен каждому хореографу" - отметил Бамбарыков.



Впереди еще два дня концертов. Надеемся, что и калмыцкий зритель увидит "Легенду о Солнце".