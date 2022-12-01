21 марта, 15:17
Заслуженный артист Калмыкии Владимир Бамбарыков дебютировал на сцене Национального художественного Большого театра Монголии
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В Улан-Баторе состоялся музыкальный спектакль "Легенда о Солнце". Напомню, в эти дни там проходят юбилейные мероприятия к 35-летию этого балета. Артиста из степного региона пригласили принять участие в данном хореографическом проекте. А ещё артистов из Бурятии, Тувы и Внутренней Монголии.
В Улан-Баторе состоялся музыкальный спектакль "Легенда о Солнце". Напомню, в эти дни там проходят юбилейные мероприятия к 35-летию этого балета. Артиста из степного региона пригласили принять участие в данном хореографическом проекте. А ещё артистов из Бурятии, Тувы и Внутренней Монголии.
По словам Владимира, выступление прошло "на отлично". "Три недели подготовки, знакомство с новой программой, общение с талантливыми творческими людьми – это богатый опыт, который нужен каждому хореографу" - отметил Бамбарыков.
Впереди еще два дня концертов. Надеемся, что и калмыцкий зритель увидит "Легенду о Солнце".