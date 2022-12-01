С 30 марта по 27 апреля в Элисте пройдут Дни по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации. В субботниках примут участие министерства и ведомства, а также организации и учреждения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.



Они проведут на прилегающих территориях и территориях общего пользования очистку от мусора с обязательным вывозом на полигон ТКО, посадку зеленых насаждений, перекопку приствольных лунок, а также покраску, ремонт ограждений, фасадов зданий и сооружений.



В месячнике также должны принять участие владельцы частных домовладений, жители многоэтажек. Управляющие компании должны обеспечить ремонт и покраску фасадов многоквартирных домов, элементов детских и спортивных площадок, скамеек, металлических конструкций и других сооружений.