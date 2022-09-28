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9 ноября, 15:58
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«Виртуозы Москвы» в Элисте

«Виртуозы Москвы» в Элисте

«Виртуозы Москвы». Сегодня вечером, в Элисте состоится концерт лучших музыкантов страны — государственного камерного оркестра под руководством народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова. Он пройдет при поддержке Центрального хурула Калмыкии в рамках международной акции «Спасибо, Далай-лама!». Зрителей также ждет презентация аудиокниги Его Святейшества «Этика для нового тысячелетия». Кроме того, жителям республики покажут фильм «Мольба», снятый по мотивам альманаха, режиссер картины - наш земляк Мингиян Манджиев. Отметим также, что это была последняя работа композитора Аркадия Манджиева. 

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