"Ойраты" едут в тур по России

Артистов Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» ждут с гастролями в Ижевске. Это первый город в концертной программе тура по России, куда отправится прославленный коллектив. Репетиции и подготовка к этому масштабному событию проводятся ежедневно. Яркое и красочное хореографическое шоу уже на следующей неделе смогут увидеть жители Чебоксар, Тольятти, Йошкар-Олы. Это и уникальные калмыцкие танцы, традиционные костюмы, национальные мелодии и атмосфера степного простора.

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