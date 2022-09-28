9 ноября, 19:04
 6 °C
61,24
61,06
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 ноября, 15:50
Новости

"Ойраты" едут в тур по России

"Ойраты" едут в тур по России

Артистов Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» ждут с гастролями в Ижевске. Это первый город в концертной программе тура по России, куда отправится прославленный коллектив. Репетиции и подготовка к этому масштабному событию проводятся ежедневно. Яркое и красочное хореографическое шоу уже на следующей неделе смогут увидеть жители Чебоксар, Тольятти, Йошкар-Олы. Это и уникальные калмыцкие танцы, традиционные костюмы, национальные мелодии и атмосфера степного простора.

 

Фото - из свободных источников

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия