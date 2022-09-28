Со следующего года размер материнского капитала будет увеличен: выплата на первого ребёнка составит почти 590 тысяч, на второго - около 780 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по поддержке семей с детьми. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, программа маткапитала продлена до 2026 года, а с 2020-го расширена и на семьи, где рождается первенец.

В Калмыкии с момента введения этой программой воспользовались почти 27 тысяч семей. Напомню, до 2026 года также продлена и региональная программа с обязательной индексацией суммы маткапитала. В этом году сертификат на него выдан 621 супружеской паре. Всего же за 10 лет региональной программы сертификаты получили более 10 тысяч семей.

Фото: информационный портал "Якутия24"