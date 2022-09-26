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18 октября, 12:37
Новости

"Гроза" Александра Островского

"Гроза" Александра Островского

Это еще один премьерный спектакль минувшего сезона, который Республиканский русский театр вновь представит зрителю 19 октября.

Постановка Зураба Нанобашвили русского классического произведения, вошедшего в школьную программу, потрясла зрителей. Драму человеческой жизни замечательно сыграли молодые актеры театра.

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