18 октября, 12:37
"Гроза" Александра Островского
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Это еще один премьерный спектакль минувшего сезона, который Республиканский русский театр вновь представит зрителю 19 октября.
Это еще один премьерный спектакль минувшего сезона, который Республиканский русский театр вновь представит зрителю 19 октября.
Постановка Зураба Нанобашвили русского классического произведения, вошедшего в школьную программу, потрясла зрителей. Драму человеческой жизни замечательно сыграли молодые актеры театра.