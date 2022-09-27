ВГТРК организует ко Дню народного единства Всероссийский телемарафон

Медиапроект под названием "Национальный характер" пройдет на онлайн-платформе "Смотрим" 4 ноября.



“Россия – страна с очень большой и протяженной территорией, с различными пластами истории и культуры. Населяют ее, по последним данным, представители 193 национальностей. Сегодня в условиях проходящей на Украине специальной военной операции особенно важно показать крепость духа и непобедимость нашего народа. Вот такая цель нашего телемарафона. Новый творческий проект создается при участии всех наших региональных филиалов. Думаю, что 4 ноября мы посмотрим в эфире на платформе “Смотрим” и в региональных эфирах очень интересный продукт”, — подчеркнул Рифат Сабитов, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.