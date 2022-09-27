19 октября, 13:54
В России продлили "Семейную ипотеку"
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Этой программой могут воспользоваться те родители, ребенок, которых родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023. Кредит можно оформить до 1 июля 2024 года.
Этой программой могут воспользоваться те родители, ребенок, которых родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023. Кредит можно оформить до 1 июля 2024 года.
Льготная ставка составляет до 6 % годовых. Участники программы могут использовать средства на покупку готового жилья, земельного участка либо на строительство дома.
Воспользоваться программой в следующем году смогут более 150 тысяч семей. Общий объем выданных займов составит около 1 триллиона рублей.