Анимационное искусство

Написание сценария, композиция и методы работы с кадром, проработка образов и характеров героев, техника анимации - всем этим этапам создания мультфильма смогут обучиться школьники в лаборатории, который запускает Национальный фонд "Наследие Бумбы" и петербургская арт-студия "Да" в Элисте.



Она пройдет в рамках Киношколы Creative In School при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры и туризма Калмыкии. За 6 дней ребята создадут свой мультфильм с помощью техники бумажной перекладки и покадровой анимации.