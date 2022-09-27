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19 октября, 13:14
Новости

Анимационное искусство

Анимационное искусство

Написание сценария, композиция и методы работы с кадром, проработка образов и характеров героев, техника анимации - всем этим этапам создания мультфильма смогут обучиться школьники в лаборатории, который запускает Национальный фонд "Наследие Бумбы" и петербургская арт-студия "Да" в Элисте.

Она пройдет в рамках Киношколы Creative In School при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры и туризма Калмыкии. За 6 дней ребята создадут свой мультфильм с помощью техники бумажной перекладки и покадровой анимации.

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