ВГТРК объявляет прием заявок для участия во всероссийском телевизионном марафоне-фестивале патриотической песни «С чего начинается Родина»

ВГТРК объявляет прием заявок для участия во всероссийском телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Поучаствовать смогут молодые исполнители (от 10 до 35 лет) — вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли.

Прислать видеофайл своего выступления и заявку можно на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 30 апреля.

Мультимедийный проект будет проходить в три этапа: региональный, окружной, всероссийский. Полуфиналистов ждут эфиры на телевидении и радио ГТРК «Калмыкия», а финалисты станут участниками 12-часового телемарафона в федеральном эфире ВГТРК на платформе «СМОТРИМ» (в приложении и на сайте smotrim.ru), который пройдет 12 июня, в День России.