Первый этап реализации проекта - микрорайон «Молодежный» в Элисте подходит к завершению

3D модель почти готова. Площадь, на которой будет располагаться жилой массив, составит 39 гектаров. Планом предусмотрено - более 100 тыс. кв. м жилья, детский сад, школа, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Еще один важный объект - современный торговый центр.

Профильный министр Антон Рубанов отметил: «Построен микрорайон должен быть в течение пяти лет»