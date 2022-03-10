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12 апреля, 14:05
НовостиМолодёжная политика

Первый этап реализации проекта - микрорайон «Молодежный» в Элисте подходит к завершению

Первый этап реализации проекта - микрорайон «Молодежный» в Элисте подходит к завершению

3D модель почти готова. Площадь, на которой будет располагаться жилой массив, составит 39 гектаров. Планом предусмотрено -  более 100 тыс. кв. м жилья, детский сад, школа, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Еще один важный объект -  современный торговый центр.

Профильный министр Антон Рубанов отметил: «Построен микрорайон должен быть в течение пяти лет»

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