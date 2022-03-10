12 апреля, 13:14
 18 °C
85,98
79,16
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 апреля, 15:18
НовостиСоциальная политика

В аграрном ведомстве республики начинается прием документов по всем видам грантовой поддержки.

В аграрном ведомстве республики начинается прием документов по всем видам грантовой поддержки.

Об этом сообщает профильный министр Максим Менкнасунов в своем телеграм-канале. Так, по направлению «Агростартап» общая сумма финансовой помощи в этом году составит почти 23,5 млн.

Для участников программы «Семейная ферма» предусмотрено 34 млн. Еще чуть более 10 млн рублей направят на поддержку сельхозкооперативов для развития их материально-технической базы.

Кроме того, стартует прием заявок на субсидии по возмещению части затрат сельхоз потребительским кооперативам. Финансирование составит почти 33 млн рублей. Прием документов продлится до 12 мая.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия