В аграрном ведомстве республики начинается прием документов по всем видам грантовой поддержки.

Об этом сообщает профильный министр Максим Менкнасунов в своем телеграм-канале. Так, по направлению «Агростартап» общая сумма финансовой помощи в этом году составит почти 23,5 млн.

Для участников программы «Семейная ферма» предусмотрено 34 млн. Еще чуть более 10 млн рублей направят на поддержку сельхозкооперативов для развития их материально-технической базы.

Кроме того, стартует прием заявок на субсидии по возмещению части затрат сельхоз потребительским кооперативам. Финансирование составит почти 33 млн рублей. Прием документов продлится до 12 мая.