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24 мая, 09:12
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В Элисте зарегистрирован дом обманутых дольщиков

В Элисте зарегистрирован дом обманутых дольщиков

Объект-долгострой поставлен на государственный кадастровый учет. Речь идет о многоквартирном доме долевого строительства по ул. Клыкова, д. 92 «А». Как сообщает пресс-служба Росреестра Калмыкии, в 2015 году застройщик ООО «Кристалл Строй», не имея разрешения на возведение здания, незаконно привлек средства граждан. Далее ход и темпы строительства неоднократно оценивались надзорными органами, выявлялись нарушения плана-графика. Наконец, строительство проблемного объекта завершилось с привлечением механизмов Фонда развития территорий.

Объект поставлен на госучет, тем самым права 80 дольщиков восстановлены.

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