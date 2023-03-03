В Элисте зарегистрирован дом обманутых дольщиков

Объект-долгострой поставлен на государственный кадастровый учет. Речь идет о многоквартирном доме долевого строительства по ул. Клыкова, д. 92 «А». Как сообщает пресс-служба Росреестра Калмыкии, в 2015 году застройщик ООО «Кристалл Строй», не имея разрешения на возведение здания, незаконно привлек средства граждан. Далее ход и темпы строительства неоднократно оценивались надзорными органами, выявлялись нарушения плана-графика. Наконец, строительство проблемного объекта завершилось с привлечением механизмов Фонда развития территорий.

Объект поставлен на госучет, тем самым права 80 дольщиков восстановлены.