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14 ноября, 11:33
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Ветеринары Калмыкии приняли участие в учебных мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз

Ветеринары Калмыкии приняли участие в учебных мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз
Они прошли на территории Ростовской области. В рамках межрегиональных учений были отработаны как теоретические, так и практические действия всех заинтересованных служб и ведомств при ликвидации опасного заболевания животных.

Мероприятие способствовало обмену опытом с коллегами и укреплению межведомственного взаимодействия ветслужб.

Фото взято в свободном доступе.
 
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