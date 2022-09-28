Они прошли на территории Ростовской области. В рамках межрегиональных учений были отработаны как теоретические, так и практические действия всех заинтересованных служб и ведомств при ликвидации опасного заболевания животных.
Мероприятие способствовало обмену опытом с коллегами и укреплению межведомственного взаимодействия ветслужб.
Фото взято в свободном доступе.
14 ноября, 11:33
Ветеринары Калмыкии приняли участие в учебных мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага оспы овец и коз
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