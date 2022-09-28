"Покормите птиц"

В Калмыкии стартовал ежегодный региональный этап Всероссийской эколого-культурной акции. Об этом сообщают специалисты Государственного заповедника "Черные земли" и приглашают к участию всех желающих.



Главная цель - привлечь их внимание к проблемам пернатых, зимующих и гнездящихся в Калмыкии. По итогам конкурса победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов.



Фото взято в свободном доступе.