Ветеринары Калмыкии не дремлют

Осень - период профилактических и противоэпизоотических мероприятий. В хозяйствах района уже проводится забор крови для диагностических исследований, туберкулинизация и вакцинация против ящура.



Так, яшалтинскими ветеринарами в рамках профилактической иммунизации за этот год проведено более 66 тысяч обработок крупного рогатого скота, и свыше 200 тысяч - мелкого.



Калмыкия - аграрная республика и разведение животных играет в ней немаловажную роль. Как мы сообщали ранее, недавно в Целинном и Кетченеровском районах ветеринары ввели карантин - там выявили очаги лейкоза и пастереллеза. В связи с этим напоминаем нашим читателям о важности вакцинации и обработки своего скота.



Фото из телеграм-канала Управления ветеринарии РК.