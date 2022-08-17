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8 сентября, 11:27
НовостиСельское хозяйство

Ветеринары Калмыкии не дремлют

Ветеринары Калмыкии не дремлют

Осень - период профилактических и противоэпизоотических мероприятий. В хозяйствах района уже проводится забор крови для диагностических исследований, туберкулинизация и вакцинация против ящура.

Так, яшалтинскими ветеринарами в рамках профилактической иммунизации за этот год проведено более 66 тысяч обработок крупного рогатого скота, и свыше 200 тысяч - мелкого.

Калмыкия - аграрная республика и разведение животных играет в ней немаловажную роль. Как мы сообщали ранее, недавно в Целинном и Кетченеровском районах ветеринары ввели карантин - там выявили очаги лейкоза и пастереллеза. В связи с этим напоминаем нашим читателям о важности вакцинации и обработки своего скота.

Фото из телеграм-канала Управления ветеринарии РК.

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