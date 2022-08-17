8 сентября, 11:27
Ветеринары Калмыкии не дремлют
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Осень - период профилактических и противоэпизоотических мероприятий. В хозяйствах района уже проводится забор крови для диагностических исследований, туберкулинизация и вакцинация против ящура.
Осень - период профилактических и противоэпизоотических мероприятий. В хозяйствах района уже проводится забор крови для диагностических исследований, туберкулинизация и вакцинация против ящура.
Так, яшалтинскими ветеринарами в рамках профилактической иммунизации за этот год проведено более 66 тысяч обработок крупного рогатого скота, и свыше 200 тысяч - мелкого.
Калмыкия - аграрная республика и разведение животных играет в ней немаловажную роль. Как мы сообщали ранее, недавно в Целинном и Кетченеровском районах ветеринары ввели карантин - там выявили очаги лейкоза и пастереллеза. В связи с этим напоминаем нашим читателям о важности вакцинации и обработки своего скота.
Фото из телеграм-канала Управления ветеринарии РК.