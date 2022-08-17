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8 сентября, 10:23
НовостиПамять

Сегодня почтят память сотрудника ГАИ Владимира Лиджиева

Сегодня почтят память сотрудника ГАИ Владимира Лиджиева

8 сентября 1987 года он патрулировал трассу Элиста-Яшкуль и обратил внимание на мчавшиеся с большой скоростью "Жигули". Инспектор начал преследование. Вскоре связь с ним прервалась. Старший лейтенант полиции погиб при задержании преступников. За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, Владимира Лиджиева наградили орденом "Красной звезды" посмертно.

В 1998 году в честь него был переименован переулок Демьяновский в Элисте, сейчас это - улица имени Владимира Лиджиева.

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