Сегодня почтят память сотрудника ГАИ Владимира Лиджиева

8 сентября 1987 года он патрулировал трассу Элиста-Яшкуль и обратил внимание на мчавшиеся с большой скоростью "Жигули". Инспектор начал преследование. Вскоре связь с ним прервалась. Старший лейтенант полиции погиб при задержании преступников. За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, Владимира Лиджиева наградили орденом "Красной звезды" посмертно.



В 1998 году в честь него был переименован переулок Демьяновский в Элисте, сейчас это - улица имени Владимира Лиджиева.