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30 мая, 11:00
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Ветеринары исследуют лошадей в Юстинском районе Калмыкии

Ветеринары исследуют лошадей в Юстинском районе Калмыкии

Сотрудники взяли пробы крови конематок Общества с ограниченной ответственностью «Полынный» Бергинского СМО. Районными специалистами был произведен забор крови от 140 голов лошадей. Взятые образцы отправлены для лабораторных исследований на выявление таких заболеваний как: бруцеллез, Сап лошадей, ИНАН, случная болезнь.

Всего же в районе в текущем году запланировано исследовать 3,5 тысячи голов животных. Об этом сообщает управление ветеринарии.

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