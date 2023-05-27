Ветеринары исследуют лошадей в Юстинском районе Калмыкии

Сотрудники взяли пробы крови конематок Общества с ограниченной ответственностью «Полынный» Бергинского СМО. Районными специалистами был произведен забор крови от 140 голов лошадей. Взятые образцы отправлены для лабораторных исследований на выявление таких заболеваний как: бруцеллез, Сап лошадей, ИНАН, случная болезнь.



Всего же в районе в текущем году запланировано исследовать 3,5 тысячи голов животных. Об этом сообщает управление ветеринарии.