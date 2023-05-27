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30 мая, 11:25
Новости

Национальный музей Республики им. Пальмова начинает цикл юбилейных мероприятий

Национальный музей Республики им. Пальмова начинает цикл юбилейных мероприятий

Они посвященны 100-летию со дня рождения Народного художника РСФСР, Заслуженного деятеля искусств КАССР Гарри Рокчинского

Первая выставка «Сказ о земле калмыцкой» будет представлена уже 2 июня в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова. Экспозиция познакомит зрителей с частью музейной коллекции одного из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии.

Также запланированы выставки в Астрахани и Ростове-на-Дону. Напомню, работы Гарри Рокчинского известны и далеко за пределами республики. Среди них: «Мать — земля родная», «Бабушка и внук», «Журавлиная песня», «Джангарчи Элян Овла».

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