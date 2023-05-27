Гимнастки из степного региона успешно выступили на международных соревнованиях

Турнир «Кубок сильнейших» проходил в Красноярске. Спортсменки степного региона вошли в число самых сильных команд и заняли в многоборье 6 место. Цвета калмыцкого флага защищали: Дарина Анджукаева, Ирина Водопьянова, Карина Маштабдулова, Элиана Свириденко и Айлана Джоникова. В индивидуальной программе Варвара Топорова на четвертом месте, у нее ей не хватило 0,3 десятых до пьедестала. Об этом сообщает республиканская комплексная спортшкола олимпийского резерва.



Фото: БУ РК "РКСШОР"