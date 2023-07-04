Ветеринар подозревается в совершении должностных преступлений

По версии следствия, в период с 13 сентября по 11 октября 2022 года подозреваемый, из личной заинтересованности, выразившейся в стремлении помочь своей знакомой, изготовил документы, являющиеся официальным документом, которые содержали ложные сведения о произведенной отгрузке на убойный пункт сельскохозяйственных животных и перевозке на продовольственные рынки за пределы Сарпинского района мясной продукции от этих же сельскохозяйственных животных.



Аналогичные преступления подозреваемый совершил в интересах своих знакомых в период с сентября по октябрь 2022 года и в апреле 2023 года, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Калмыкии.