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6 июля, 12:55
Новости

Ветеринар подозревается в совершении должностных преступлений

Ветеринар подозревается в совершении должностных преступлений

По версии следствия, в период с 13 сентября по 11 октября 2022 года подозреваемый, из личной заинтересованности, выразившейся в стремлении помочь своей знакомой, изготовил документы, являющиеся официальным документом, которые содержали ложные сведения о произведенной отгрузке на убойный пункт сельскохозяйственных животных и перевозке на продовольственные рынки за пределы Сарпинского района мясной продукции от этих же сельскохозяйственных животных.

Аналогичные преступления подозреваемый совершил в интересах своих знакомых в период с сентября по октябрь 2022 года и в апреле 2023 года, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК России по Калмыкии.

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