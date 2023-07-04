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6 июля, 10:47
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Гиляна Босхомджиева выразила свои слова благопожелания о здравии и долголетии Далай-ламы XIV

Гиляна Босхомджиева выразила свои слова благопожелания о здравии и долголетии Далай-ламы XIV

"Для всех нас Его Святейшество Далай-лама XIV образец любви, доброты и сострадания, непреходящих духовных ценностей, которые составляют основу человеческих взаимоотношений с окружающим миром.

Уверена, что излучая любящую доброту, жители Калмыкии с благоговением встречают День рождения нашего духовного лидера, чья деятельность направлена на сохранение мира на Земле и служение Человечеству.

Вдохновляя на подлинный источник счастья , Его Святейшество Далай-лама XIV пусть ещё долгие годы дарует своё благословение жителям нашей республики! От всей души желаю всем мира, благополучия и духовного развития на благо живых существ!

С уважением, Председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева "- сообщает пресс-служба правительства Калмыкии.

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